محوّل جديد لـ «آي باد برو» مع منافذ توصيل متعددة

المصدر: سان دييغو - د.ب.أ

أعلنت شركة «ساتيشي» الأميركية، أمس، إطلاق محوّل جديد يوفر المزيد من منافذ التوصيل للحاسوب اللوحي «آي باد برو 2018» من شركة «أبل».

وأوضحت الشركة أنه نظراً لاعتماد الجهاز على منفذ USB-C بدلاً من منفذ Lightning، يأتي المحول Type-C Mobile Pro الجديد مزوداً بمنفذ سماعة الرأس 3.5 ملليمترات، ومنفذ HDMI بدقة 4K (30 هرتز)، من أجل تشغيل خدمات البث على الشاشات الكبيرة بواسطة «آي باد برو».

وأضافت أن المحول المصنوع من الألمنيوم، يزخر بمنفذ USB-C PD بقدرة 18 واط، يتيح إمكانية شحن جهاز «آي باد» أثناء توصيل المحول أو عن طريق بطارية خارجية موصلة «باور بانك»، مشيرة إلى أن المحول يتضمن أيضاً منفذ USB 3.0، الذي يسمح بإمكانية توصيل لوحة مفاتيح USB خارجية.