«كروم» الجديد يحذر المستخدم من الاشتراكات غير الشفافة

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أفادت شركة «غوغل» بأن الإصدار 71 الجديد من متصفح «كروم» سيعمل على تحذير المستخدم من فخ الاشتراكات غير الشفافة في مواقع الـ«ويب»، مؤكدة ضرورة نشر معلومات أكثر وضوحاً عن الاشتراكات.

وأضافت الشركة الأميركية أنه بالنسبة للشركات المقدمة للاشتراكات فقد تم تطوير «قائمة أفضل الممارسات» لعمليات الدفع عن طريق الهاتف الجوال، والتي تؤكد أن المعلومات المرتبطة بالفاتورة وتفاصيل الرسوم يجب أن تكون واضحة ومفهومة قدر الإمكان. وأشارت إلى أنه في حال عدم التزام الشركات المقدمة للاشتراكات بهذه التعليمات، فإن إصدار «كروم» الجديد سيقوم بإظهار رسالة تحذير على كامل الشاشة، تنص على أن موقع الـ«ويب» قد يحاول طلب أموال، وعندئذ يمكن للمستخدم أن يقرر ما إذا كان يرغب في مغادرة موقع الويب أو الاستمرار في زيارته.