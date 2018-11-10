«أوبرا 48» يوفّر مزيداً من التحكم في ملفات «كوكيز»

المصدر: أوسلو - د.ب.أ

أعلنت شركة «أوبرا» النرويجية، أن الإصدار رقم 48 من متصفحها الشهير، الذي يحمل الاسم نفسه، يوفر لأصحاب الأجهزة المحمولة المزودة بنظام «أندرويد» من شركة «غوغل» الأميركية، إمكانية حظر تلميحات ملفات تعريف الارتباط المعروفة بـ«كوكيز».

وأوضحت الشركة أنه قد يكون من المفيد إخفاء التلميحات المزعجة عن طريق خيارات ملفات تعريف الارتباط لأحد مواقع «الويب»، ومع ذلك لا يتم حظر ملفات الـ«كوكيز» الخاصة بجمع البيانات تلقائياً، إذ يتعين على المستخدم أن يضبط ذلك في «الإعدادات». ولفتت الشركة إلى أنه يمكن للمستخدم تنزيل إصدار «أوبرا 48» الجديد من متجر «غوغل بلاي» مجاناً.