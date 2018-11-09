بطاقة رسوميات خارجية مخصّصة لأجهزة «ماك»

المصدر: بورت ملبورن - د.ب.أ

كشفت شركة «بلاك ماجيك ديزاين»، أمس، عن بطاقة الرسوميات الخارجية eGPU Pro المخصصة لأجهزة «ماك بوك آير»، و«ماك ميني» الجديدة من شركة «أبل».

وبينت «بلاك ماجيك ديزاين» أن الوحدة eGPU Pro الجديدة تتوف على بطاقة الرسوميات Radeon RX Vega 56 من AMD، التي تمتاز بأنها أسرع مرتين من «الموديل» Radeon Pro 580، وتشتمل على ذاكرة رسوميات HBM2 سعة ثمانية غيغابايت، مشيرة إلى أنه يتم توصيل بطاقة الرسوميات الخارجية عن طريق منفذ Thunderbolt 3 ويتم شحنها بما يصل إلى 85 واط، وهو ما يكفي لأقوى أجهزة «ماك بوك برو» التي تأتي بشاشة قياس 15 بوصة.

وأضافت أن باقة تجهيزات بطاقة الرسوميات eGPU Pro تتضمن اثنين من منافذ Thunderbolt 3 لتوصيل الشاشات أو أجهزة Thunderbolt الأخرى، لافتة إلى أنه بفضل توافر منفذ HDMI 2.0 وDisplayPort 1.4 فإنه يمكن توصيل شاشات أخرى من دون مشكلات.

وذكرت الشركة أن بطاقة الرسوميات الخارجية الجديدة تتوافق مع أي جهاز «ماك» مزود بمنفذ Thunderbolt 3، مشيرة إلى أنه من المقرر طرحها مع نهاية نوفمبر الجاري بسعر 1199 دولاراً.