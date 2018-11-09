شركة بريطانية تُطلق دراجة كهربائية خارقة

المصدر: لندن - د.ب.أ

أطلقت شركة «أرك» البريطانية، دراجتها النارية Arc Vector الكهربائية الخارقة، التي تنطلق بسرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومتراً في الساعة.

وأوضحت الشركة أن الدراجة الجديدة تأتي مع العديد من التجهيزات الإضافية، مثل الملابس ذات التقنية العالية، التي تشتمل على خوذة مزودة بشاشة Head-up وكاميرا خلفية مدمجة، إضافة إلى سترة ذكية للقيادة تتضمن حزمة من المستشعرات اللمسية، التي تحذر من الخطر بواسطة الاهتزاز.

وبينت الشركة أن الدراجة Arc Vector الجديدة، التي تزن 220 كيلوغراماً، تتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر بالساعة في غضون 2.7 ثانية فقط.

وقرّرت الشركة البريطانية طرح الدراجة الجديدة، التي تنتج منها 399 نسخة فقط خلال العام، بسعر يبلغ 90 ألف جنيه إسترليني، بما في ذلك الملابس.