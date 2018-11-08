«سيستم 76» تطلق 3 طرز من الحواسيب المكتبية الخاصة

المصدر: كولورادو - د.ب.أ

أعلنت شركة «سيستم 76» System76 الأميركية عن إطلاق سلسلة أجهزة الحواسيب المكتبية الخاصة بها تحت اسم Thelio، التي تمتاز باستخدام خشب الجوز أو القيقب في تصنيع جسم الجهاز.

وأوضحت الشركة أن خط المنتجات Thelio يضم ثلاثة طرز «موديلات» مختلفة من حيث الأبعاد وحجم التجهيزات، حيث يأتي الموديل Thelio المدمج بذاكرة وصول عشوائي حتى 32 غيغابايت مع ذاكرة تصل إلى 24 تيرابايت، إضافة إلى معالجات Ryzen وCoffee Lake من شركة AMD.

وأضافت أن الموديل الأكبرThelio Major يمتاز بذاكرة وصول عشوائي حتى 128 غيغابايت، ويتيح استعمال ما يصل إلى أربع بطاقات رسوميات، فيما يعتبر الموديل Thelio Massive أقوى الموديلات، ويسمح بتركيب اثنين من معالجات Xeon، مشيرة إلى أن الحواسيب المكتبية الجديدة تعتمد على العديد من أنظمة التشغيل منها توزيعة «لينوكس Ubuntu». وأفادت الشركة الأميركية بأن تصميم جسم الحواسيب الجديدة يعتمد على الوحدات التركيبية بصفة خاصة ويمتاز بوظيفة تهوية جيدة.

وأشارت إلى أنه من المقرر طرح الحواسيب المكتبية الجديدة في الأسواق بدءاً من ديسمبر المقبل بسعر يبدأ من 1099 دولاراً.