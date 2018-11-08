لوحة مفاتيح وفأرة جديدتان لعشاق الألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «إم إس آي» MSI التايوانية عن لوحة مفاتيح وفأرة جديدتين لعشاق ألعاب الفيديو.

وبينت الشركة التايوانية أن جهاز Vigor GK60 عبارة عن لوحة مفاتيح بأزرار ميكانيكية من النوع Cherry MX Red، وتتضمن وضع الألعاب N-Key-Rollover، الذي يسمح بالضغط المتزامن على أي أربعة أزرار من دون تداخل.

وأضافت أنه تم تجهيز لوحة المفاتيح بأزرار WASD مع أغطية أزرار من المعدن، وعلى عكس الاتجاه السائد تخلت شركة MSI عن إضاءة RGB في لوحة المفاتيح، التي اعتمدت على إضاءة باللون الأحمر الأحادي.

وذكرت أن الفأرة تزخر بمفاتيح Omron بعمر افتراضي يبلغ 20 مليون نقرة، مشيرة إلى أن الفأرة غير المتماثلة Clutch GM50 تمتاز بزمن استجابة يبلغ 0.5 مللي ثانية وتشتمل على ستة أزرار بشكل إجمالي.