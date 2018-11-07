سماعة رأس لاسلكية مع قاعدة شحن جوالة

المصدر: لوس أنجلوس ــ د.ب.أ

كشفت شركة «جيه بي إل» الأميركية أنه يمكن شحن سماعة الرأس Free اللاسلكية بالكامل بواسطة قاعدة شحن جوالة أثناء التنقل والتجوال.

وأوضحت الشركة أن سماعتها In-Ear اللاسلكية الجديدة، التي طرحتها أخيراً، تمتاز بفترة تشغيل تمتد إلى أربع ساعات، مشيرة إلى أن قاعدة الشحن المخصصة للسماعة توفر تياراً كهربائياً لتشغيل السماعة لمدة تصل إلى 20 ساعة أخرى.

وأفادت الشركة بأنه يكفي أن يضع المستخدم سماعة الرأس على قاعدة الشحن الجوالة لمدة 15 دقيقة، لكي يتم شحنها من أجل مواصلة الاستماع للموسيقى أو غيرها لمدة ساعة أخرى.

ولفت «جيه بي إل» إلى أن سماعة الرأس الجديدة، التي تتوافر بسعر يبلغ نحو 130 دولاراً، تعمل بتقنية «بلوتوث 4.2».