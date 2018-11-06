«لوجيتك» تُطلق نظاماً صوتياً جديداً

المصدر: لوزان - د.ب.أ

أعلنت شركة «لوجيتك» السويسرية، أمس، عن إطلاق نظام صوتي جديد في الأسواق العالمية أواخر الشهر الجاري بسعر يبلغ 130 يورو.

وأوضحت الشركة أن النظام الصوتي المحيطي المجسم Z607 5.1 يعمل مع جميع أجهزة التشغيل تقريباً لاسلكياً عن طريق تقنية «بلوتوث» أو بواسطة الكابلات من خلال منافذ AUX/‏‏‏DVD، إضافة إلى أنه يتيح إمكانية تركيب بطاقة الذاكرة SD الخارجية أو وحدات الذاكرة الفلاشية USB.

وأضافت أنه بفضل كابلات السماعات، التي يبلغ طولها ستة أمتار، فإنه يمكن نصب النظام الصوتي المحيط المجسم في المواضع المثالية بالغرفة بسهولة، مشيرة إلى أن نظام «لوجيتك» الجديد يتضمن ست سماعات قوية.

وأشارت الشركة إلى أن باقة تجهيزات النظام الصوتي تشتمل أيضاً على جهاز تحكم عن بعد يوفر للمستخدم التحكم في جميع وظائف الجهاز.

ويدعم نظام لوجيتك Z607 5.1 تقنية «بلوتوث 4.2»، وبطاقة الذاكرة SDHC بسعة تصل إلى 32 غيغابايت، ووحدة الذاكرة الفلاشية USB بسعة تصل إلى 32 غيغابايت.