تدابير لحماية شاشات OLED

المصدر: هانوفر - د.ب.أ

حدّدت مجلة «c’t» الألمانية تدابير مهمة لحماية شاشات أجهزة التلفاز OLED، أبرزها عدم فصل الشاشة عن التيار الكهربائي أثناء الليل، لأن الشاشة تقوم بعملية صيانة بعد الاستخدام لمدة أربع ساعات على الأقل، فضلاً عن أنه يتعين على المستخدم تجنب الصور الثابتة، نظراً لأن أجهزة التلفاز OLED تظهر بها مشكلة، عندما يتوجب عرض العنصر نفسه لفترة طويلة، ولذلك فإن هذه النوعية من الأجهزة لا يمكن استعمالها كإطار للصور الرقمية أو أجهزة تشغيل الموسيقى، التي تظهر بها صورة غلاف الألبوم، كما أنه لا يجب تشغيل القنوات الإخبارية أو قنوات التسوق باستمرار، نظراً لأن هذه القنوات تتناسب مع شاشات LCD بصورة أفضل. وأضافت المجلة أن هناك العديد من شاشات OLED تشتمل على مستشعر يتم من خلاله مواءمة درجة سطوع الشاشة تلقائياً مع ظروف الإضاءة المحيطة، ولا يجوز تعطيل هذا المستشعر إلا في الأماكن ذات الإضاءة الساطعة للغاية.