«إتش بي» تُطلق شاشة جديدة للأجهزة المكتبية

المصدر: بالو ألتو - د.ب.أ

أعلنت شركة «إتش بي» الأميركية، أمس، عن إطلاق شاشتها EliteDisplay E243d الجديدة قياس 23.8 بوصة للأغراض المكتبية، لافتة إلى توافر الشاشة في الأسواق بدءاً من ديسمبر المقبل بسعر 329 دولاراً.

وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة تأتي بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD (1920 x 1080 بيكسل) عند 60 هرتز، وتبلغ درجة السطوع القصوى 250 شمعة/‏‏م2، فيما توفر زاوية رؤية ممتازة بفضل لوحة IPS.

وأضافت أن أهم ميزة بالشاشة الجديدة تتميز في منفذ USB C، الذي يتيح للمستخدم إمكانية شحن أجهزة الحاسب المحمول حتى 65 واط، مشيرة إلى أن الشاشة تشتمل على منفذ Gigabit Ethernet وأربعة منافذ USB 3.0 من النوع A. وذكرت أن باقة التجهيزات تضم أيضاً كاميرا «ويب» 720 بيكسل مع اثنين من «الميكروفونات»، التي يمكن طيّها للحفاظ على الخصوصية، فضلاً عن منفذ HDMI.

وتسمح قاعدة الشاشة للمستخدم بضبط الارتفاع المناسب، مع إمكانية تدوير الشاشة بمقدار 90 درجة.