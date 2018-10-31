«ويسترن ديجيتال» تكشف عن قرص صلب بسعة 15 تيرابايت

المصدر: سان خوسيه - د.ب.أ

كشفت شركة «ويسترن ديجيتال» الأميركية، أمس، عن أكبر قرص صلب في العالم بسعة تخزينية تبلغ 15 تيرابايت.

وأوضحت الشركة أن القرص الجديد

Ultrastar DC HC620 SMR HDD 15 TB

يهدف إلى تلبية متطلبات مراكز الحوسبة والبيانات، علاوة على أنه يمكن للمستخدمين المحترفين الاعتماد عليه لتخزين كميات كبيرة من البيانات، حيث لا يمكنهم الاستغناء عن الأقراص الصلبة، نظراً لأنها بديل منخفض الكلفة لأقراص الحالة الساكنة SDD.

وأضافت أن القرص الصلب الجديد يأتي بحجم 3.5 بوصات، موضحة أن الاختصار SMR في الاسم يشير إلى طريقة Shingled Magnetic Recording المستخدمة في هذا القرص الصلب، وبفضل مسارات البيانات المتداخلة فإن القرص الصلب يمتاز بكثافة تخزين أعلى من الأقراص الصلبة التقليدية.

وبيّنت الشركة أن سرعة دوران القرص الصلب الجديد تبلغ 7200 لفة في الدقيقة، بينما تبلغ سعة ذاكرة التخزين المؤقت 512 ميغابايت، ومتوسط زمن الاستجابة 4.16 مللي في ثانية.

وأفادت «ويسترن ديجيتال» بأن من المقرر طرح القرص الجديد في الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلا أنها لم تفصح عن أي بيانات بخصوص الأسعار.