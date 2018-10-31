طرح سماعة رأس لاسلكية منخفضة الكلفة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة Mobvoi الصينية عن إطلاق سماعة الرأس TicPods Free اللاسلكية، التي تعتبر بديلاً منخفض الكلفة لسماعة «أبل» AirPods، موضحة أن السماعة الجديدة تمتاز بغلاف شحن مع إمكانية استعمال الجانب الخلفي لقطعة الأذن كسطح استعمال لمسي، ويبلغ سعرها نحو 130 دولاراً.

وذكرت الشركة أنه على العكس من سماعة «أبل» يتم استعمال السماعة TicPods Free بشكل أكثر مرونة، مشيرة إلى أنه من خلال النقر فترة طويلة يتم تفعيل خاصية التحكم عن طريق الأوامر الصوتية، بينما من خلال النقر المزدوج يتم تجاوز الأغنية التالية، علاوة على أنه يتم التحكم في شدة الصوت من خلال حركة مسح لأعلى أو أسفل.

وأضافت أن السماعة الجديدة تمتاز أيضاً بمقاومة الماء وفقاً لمعيار IPX-5 مع خاصية إلغاء الضوضاء، لافتة إلى أن فترة تشغيل البطارية تمتد لمدة أربع ساعات أو 18 ساعة مع استعمال غلاف الشحن.