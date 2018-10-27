«ساوند كلاود» تُتيح مشاركة الأغنيات في «إنستغرام»

المصدر: برلين ــ د.ب.أ

أعلنت خدمة «ساوند كلاود» أن الإصدار الحالي من تطبيق بث الموسيقى، يتيح للمستخدم إمكانية مشاركة الأغنيات على شبكة التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وأوضحت أنه لمشاركة الأغنيات، فإنه يتعين على المستخدم النقر على بند أيقونة «المشاركة» Share مع اسم الأغنية المرغوبة، وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة «إنستغرام» أو البند «المشاركة مع قصص إنستغرام» Share to Instagram Stories.

وبعد ذلك، يتم إنشاء «قصة» Story مع صورة غلاف الأغنية، وزر مع اسم الأغنية، وكذلك رابط صغير للأغنية تحت اسم المستخدم.

ولفتت الشركة إلى أن الوظيفة الجديدة تتوافر في إصدارات «ساوند كلاود» للأجهزة المحمولة المزودة بنظام «أندرويد» من «غوغل»، أو «آي أو إس» من «أبل».\