«فولكس واغن» تكشف عن تقنية الضوء التفاعلي

المصدر: فولفسبورغ - د.ب.أ

كشفت شركة «فولكس واغن» للسيارات، أمس، عن تقنية الضوء التفاعلي الجديدة، التي تتيح للسيارة التواصل مع البيئة المحيطة.

وأفادت الشركة الألمانية، بأنها ترغب، إلى جانب ضوء الليزر، في الاعتماد مستقبلاً على كشافات بتقنية Micropixel-LED وHigh-Performance-LED، وذلك حتى تتمكن السيارة من تحذير المركبات المتصلة قبل الاختناقات المرورية مثلاً، مع إمكانية استخدام المصابيح الخلفية لها وشاشات لتعريف المركبات التالية بالتوقف القادم.

وأوضحت أنه لمنع الحوادث، التي تقع بسبب فتح باب السيارة المتوقفة أثناء مرور دراجة ما بجانبها، يمكن لمصابيح LED على جوانب سيارة متوقفة أن تعرض مؤشرات لزاوية فتح الأبواب على الإسفلت لتحذير راكبي الدراجات.

وأضافت الشركة الألمانية أنه لزيادة الأمان في الطرق الضيقة، خصوصاً في مواقع الإنشاء على الطرق السريعة يمكن توفير مساعدة بصرية بإضاءة LED لنظام المحافظة على المسار، مشيرة إلى أنه ستظهر على الطريق مسارات ضوئية تتطابق مع عرض السيارة.