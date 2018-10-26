«بينكيو» تُطلق شاشة جديدة لعشّاق الألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «بينكيو» التايوانية، أمس، إطلاق الشاشة GL2460BH الجديدة قياس 24 بوصة، لتلبية متطلبات عشاق الألعاب، مشيرة إلى أن الشاشة الجديدة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD (1920 x 1080 بيكسل).

وأوضحت أن شاشة GL2460BH تمتاز بزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية، وتزخر بالعديد من منافذ التوصيل، مثل HDMI وDVI-D وD-Sub، مع منفذ توصيل سماعة الرأس والصوتيات، إضافة إلى اثنتين من السماعات المدمجة بقدرة واط واحد.

وأضافت أنه يحيط بالشاشة الجديدة إطار أسود لامع، كما أنها تمتاز بقاعدة قوية تتيح إمكانية إمالة الشاشة ما بين (-5 و+20 درجة).

وبينت الشركة التايوانية، أنه بفضل تقنية Eye Care فإنه تتم مواءمة الإضاءة الخلفية بالشاشة مع التغيرات في شدة الإضاءة بشكل ديناميكي.