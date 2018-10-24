«باناسونيك» تبتكر جهازاً لزيادة التركيز في المكاتب الكبيرة

المصدر: طوكيو ــ د.ب.أ

ابتكرت شركة «باناسونيك» اليابانية جهازاً جديداً، لمساعدة الموظفين في المكاتب الكبيرة، على مزيد من التركيز أثناء القيام بأعمالهم.

وأوضحت الشركة أن الجهاز Wear Space يتكون من سماعة رأس عازلة للضوضاء، مع قطعة قماش رمادية تتخذ شكل U.

وأضافت أن وزن الجهاز Wear Space لا يتعدى 330 غراماً، ويتضمن بطارية مدمجة تكفي لتشغيل وظيفة عزل الضوضاء لمدة 20 ساعة، وعند تشغيل الموسيقى بشكل متواصل، فإن شحنة البطارية تكفي الاستخدام لمدة 12 ساعة.

وتستغرق عملية إعادة الشحن بين ثلاث وأربع ساعات، فيما يتم توصيل جهاز Wear Space الجديد بأجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، عن طريق تقنية «بلوتوث».