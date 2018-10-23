الكشف عن حاسب محمول جديد لعشاق الألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة MSI التايوانية، أمس، عن إطلاق الحاسب المحمول GE75 Raider الجديد لتلبية متطلبات عشاق الألعاب، موضحة أن الجهاز الجديد يأتي بشاشة IPS قياس 17.3 بوصة بدقة وضوح 1920 x 1080 بيكسل.

وأضافت الشركة أن باقة التجهيزات التقنية لجهاز

GE75 Raider تشتمل على معالجات «إنتل» من الجيل الثامن، مثل معالج Core i7 سداسي النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي DDR4 2666 بسعة تصل إلى 32 غيغابايت، مشيرة إلى أنه بالنسبة للذاكرة الداخلية يتوافر اثنان من الأقراص الصلبة SSD، وفتحة لتركيب أقراص صلبة SATA قياس 2.5 بوصة.

وذكرت MSI أن طرز الحاسب الجديد تختلف في ما بينها من خلال بطاقة الرسوميات بشكل أساسي، حيث يأتي الطراز GE75 Raider 8RF مزوداً ببطاقة الرسوميات GeForce GTX 1070 مع ذاكرة GDDR5 بسعة ثمانية غيغابايت، بينما يتضمن الطراز GE75 Raider 8RE بطاقة رسوميات GeForce GTX 1060 مع ذاكرة GDDR5 بسعة ستة غيغابايت. ومن ضمن تجهيزات الجهاز الأخرى، لوحة مفاتيح مزوّدة بإضاءة وسماعات «صب ووفر» بقدرة ثلاثة واط لكل منهما، إضافة إلى منفذ التوصيل USB C، وثلاثة منافذ USB A، ومنفذ LAN، وفتحة لبطاقة الذاكرة SD الخارجية، ومخرج HDMI، ومنفذ Mini-Display.