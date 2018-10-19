المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

خفض صوت «سيري» في «ساعة أبل»

شكا كثير من مستخدمي «ساعة أبل» العاملة بنظام التشغيل watchOS 5 ارتفاع صوت المساعد الرقمي «سيري» أثناء استخدام بعض وظائف الساعة، وهو أمر لا يرغب فيه البعض، لما قد يسببه لهم من حرج بين المحيطين.

فإذا كنت من مستخدمي الساعات العاملة بهذا النظام، فإنه يمكنك اتباع الخطوات التالية لخفض صوت المساعد الرقمي، علماً بأنها ستخفض صوت «سيري» عندما يتم تفعيلها عبر السماعات المدمجة بالساعة، أي أنه لا يمكن استخدام هذا الملمح عند اتصال الساعة بسماعات الرأس المتصلة عبر تقنية «البلوتوث» أو السماعات العادية: أولاً توجه إلى تطبيق «الإعدادات» settings في الساعة، وانقر فوق فئة «الإعدادات العامة» General، ثم مرر داخل فئة الإعدادات العامة حتى تصل إلى التبويب الخاص بـ«سيري» Siri وانقر فوقه، ثم مرر إلى الأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «درجة الصوت» Voice.Volume - Speaker، وبعد ذلك انقر فوق مؤشر الصوت، واستخدم التاج الرقمي لتحسين درجته.

حذف الصفوف الخالية في «إكسيل»





يستخدم برنامج «إكسيل» الصفوف الخالية لتحديد نطاق كل مجموعة من البيانات، لكن أحياناً لا يرغب المستخدم في ظهور هذه الصفوف. فإذا كنت من مستخدمي «إكسيل»، ورغبت في التخلص من الصفوف الخالية بطريقة سريعة عندما يكون عددها كبيراً، اتبع ما يلي: افتح البرنامج، ثم الجدول الذي ترغب في العمل عليه، وانقر زر f5 لتفتح مربع الحوار الخاص بالانتقال إلى «Go To»، ثم انتقل إلى نهاية الجانب الأيسر من النافذة وانقر زر Specials، لتظهر نافذة جديدة، ابحث داخل العمود الأيسر منها عن خيار «الفراغات» Blanks، ثم ضع علامة التأشير بجوار الخيار السابق، وانقر زر «الموافقة» ok. وبمقتضى الخطوات السابقة سيتم تحديد كل الصفوف الخالية، وعندها توجه إلى أعلى الجانب الأيسر من شريط القوائم في الجدول، وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجود بجوار خيار «الحذف» Delete ضمن قسم «مجموعة الخلايا» Cells group، وبعد ذلك انقر داخل النافذة فوق خيار «إلغاء الخلايا» Delete Cells. ورغم أن هذا الملمح مدمج بالبرنامج، إلا أن من الأفضل أن تحتفظ بنسخة احتياطية من البيانات قبل بدء العمل.