«بالم» تكشف عن هاتف ذكي مقاوم للماء والأتربة

المصدر: سانيفال - د.ب.أ

كشفت شركة «بالم» الأميركية عن هاتفها الذكي Palm الجديد، الذي يمتاز بمقاومة الماء والأتربة وفقاً لمعيار IP68، لكنها لم تعلن عن موعد طرح الهاتف أو سعره.

وأوضحت الشركة أن هاتفها الجديد يأتي بشاشة 3.3 بوصات، وبوزن لا يتعدى 62.5 غراماً، ويزخر بالعديد من التجهيزات التقنية، التي يمكنها منافسة هواتف الفئة المتوسطة، كما أنه يمتاز بوظيفة مزامنة البيانات مع هواتف «آي فون» وأجهزة «أندرويد».

وأضافت أن Palm يعمل بنظام «أندرويد 8.1»، بما في ذلك تطبيق المساعد الرقمي Assistant، مع معالج «كوالكوم 435»، وذاكرة وصول عشوائي سعة ثلاثة غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، إضافة إلى كاميرا رئيسة بدقة 12 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة ثمانية ميغابيكسل.

وأشارت «بالم» إلى أن الهاتف الذكي الجديد يدعم معيار 802.11 b/‏‏g/‏‏n لشبكة WLAN اللاسلكية (2.4 غيغاهرتز)، وتقنية الجيل الرابع من الاتصالات الهاتفية الجوالة LTE، كما يمكن إلغاء قفل الجهاز عن طريق وظيفة التعرف إلى الوجه.

وتروّج الشركة الأميركية لهاتفها الجديد من خلال تجهيزه ببطارية سعة 800 مللي أمبير ساعة، والتي تكفي الاستعمال العادي للهاتف لمدة ثماني ساعات. وفي حال تفعيل وضع Life فإن شحنة البطارية تكفي لمدة يوم كامل.