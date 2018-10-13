المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إرسال الرموز التعبيرية كملصقات

طوّرت شركة «أبل» في عام 2017 رموزاً تعبيرية ثلاثية الأبعاد أطلقت عليها اسم Animoji، كما سمحت للمستخدمين بإنشاء رموز متحركة، ليستخدموها في رسائلهم، وأطلقت عليها اسم Memoji، وأتاحت لمستخدمي «آي فون إكس»الاستفادة من ملمح «إدراك تعبيرات وجه المستخدم» وإضافته إلى الرموز التي تحاكي مظهره، فيبدو كأنه هو، خصوصاً أثناء تسجيل رسائل الفيديو. غير أن بعض المستخدمين يفضل استخدام الرموز من النوعين السابقين: Memoji أو Animoji كملصقات Stickers. لذلك، إذا كنت من مستخدمي نظام «آي إو إس 12»، فإنه يمكنك استخدام هذه الرموز كملصقات، من خلال فتح تطبيق الرسائل في الهاتف، ثم فتح إحدى المحادثات، والنقر فوق الأيقونة الخاصة بالرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد Animoji icon.

اختر الرمز المتحرك Animoji، أو الذي يحاكي مظهرك Memoji. وستلاحظ ظهور سهم أزرق صغير يشير إلى الأعلى، وهنا انقر فوقه لترسل الرمز التعبيري على هيئة ملصق.