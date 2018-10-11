طرح الجيل السادس من «واي فاي» خلال 2019

المصدر: أوستن - د.ب.أ

أعلن تحالف «واي فاي»، عن طرح الجيل السادس من تقنية الـ«واي فاي»، خلال العام المقبل 2019، موضحاً أنه ستتم الإشارة إلى هذا المعيار من خلال الاسم 802.11ax، إلى جانب معيار الجيل الخامس 802.11ac، ومعيار الجيل الرابع 802.11n.

وأفاد التحالف بأن الجيل السادس الجديد «واي فاي 6» يمتاز بمعدل أعلى لنقل البيانات يبلغ 4.8 غيغابت/‏‏‏الثانية، إضافة إلى توافر عرض نطاق أعلى وأداء أحسن لدى الكثير من المستخدمين، مع انخفاض معدل استهلاك الكهرباء.

يشار إلى أن فعاليات معرض الإلكترونيات CES الأخير شهدت ظهور العديد من الأجهزة التي تدعم معيار 802.11ax، كما تم الإعلان عن طرح أجهزة الـ«راوتر» الأولى، التي تعمل بالمعيار الجديد.