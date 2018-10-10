«فيس بوك» تطوِّر جهازين لتسهيل مكالمات الفيديو

المصدر: لندن - د.ب.أ

طوَّرت شركة «فيس بوك» جاهزين جديدين، لتسهيل إجراء مكالمات الفيديو، هما: Portal وPortal+.

والجهازان الجديدان عبارة عن شاشة، وكاميرا «ويب»، وسماعة ذكية.

وتتمثل أهم ميزة في جهازَي «فيس بوك» الجديدين في تركيز مقطع الصورة على أطراف المكالمة، حتى عند إجراء مكالمة الفيديو مع التحرك في الغرفة، وفي حال وجود شخص آخر، فإنه يتم رصده في الصورة تلقائياً.

ويتوافر الجهازان الجديدان في إصدارين مختلفين، من حيث حجم الشاشة والسماعة بشكل أساسي؛ حيث يأتي جهاز Portal بشاشة قياس 10 بوصات، وبدقة وضوح 1280 x 800 بيكسل مع اثنين من سماعات النطاق العريض. أما الإصدار الأكبر Portal+ فإنه يتضمن شاشة قياس 15 بوصة تعمل بتقنية Full HD (1920 x 1080 بيكسل)، مع إمكانية نصبها بشكل أفقي أو رأسي.

ومن المقرر طرح الجهازين في الأسواق الأميركية في البداية، خلال نوفمبر المقبل، بسعر 199 دولاراً لـPortal، وبـ349 دولاراً للجهاز الآخر.