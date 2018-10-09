«إل جي» تطلق أول ساعة ذكية هجين

المصدر: سيؤول ــ د.ب.أ

أطلقت شركة «إل جي» الكورية الجنوبية ساعتها الذكية Watch W7 الجديدة، التي تأتي بقطر 4.5 سنتيمترات، وتتضمن ساعة «كوارتز» من شركة Soprod السويسرية.

وأوضحت الشركة أن عقارب الساعة في ساعتها الذكية الهجين تتحرك على شاشة قياس 1.2 بوصة، لافتة إلى أنها تعمل بواسطة نظام Wear OS من «غوغل»، وتتمتع بخاصية الحماية ضد الماء والأتربة، وفقاً لمعيار IP68. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للساعة الجديدة على معالج Snapdragon 2100 من شركة «كوالكوم»، مع ذاكرة داخلية سعة أربعة غيغابايت، كما تتمتع الساعة الذكية الجديدة ببطارية تدوم طويلاً بسعة 240 مللي أمبير/‏ ساعة. وتتوافر ساعة «إل جي» الجديدة باللون الفضي «كلاود»، وسيتم إطلاقها في الأسواق العالمية بدءاً من منتصف أكتوبر الجاري، بكلفة تبلغ 450 دولاراً (نحو 1653 درهماً).