المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

قياس الارتفاعات والمساحات باستخدام الهواتف

يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية الاستعانة بها في قياس الارتفاعات والمساحات، وذلك من خلال تثبيت تطبيق Bubble Level الذي يعمل مع نظامي «آي أو إس» و«آندرويد»، لتحويل الهاتف الذكي إلى أداة لقياس المسافات وتقدير ارتفاعات الأسطح.

كما يمكن استخدام تطبيق Smart Measure لهواتف «آندرويد» في تقدير الطول والعرض والمساحة، وقياس المسافات والارتفاعات، وذلك عبر توجيه كاميرا الهاتف نحو الغرض المرغوب، ثم النقر فوق زر التصوير.

ويمكن كذلك استخدام تطبيق Google Goggles للهواتف التي تعمل بنظام «آندرويد»، في التعرف إلى الأشياء التي نسيت اسمها، والمعالم التي لا تعرفها، والصور الشهيرة عن طريق التقاط صورة للهدف، وترك الأمر لـ«غوغل».

كما يمكنك التعرف إلى المنتجات المختلفة والمعلومات الخاصة بها، ومكوناتها عن طريق تصوير «باركود» الموجود فوقها باستخدام التطبيق السابق، وسيستخدم «غوغل» قاعدة معلوماته في تعريفك بكل ما يخص المنتج.