المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استخدام الاستجابة السريعة في «آي أو إس 12»

بعد انتشار أكواد الاستجابة السريعة QR Codes باعتبارها وسيلة سهلة تنقل المستخدم على الفور إلى المواقع أو الحسابات الاجتماعية المتصلة بها، فقد سهّل نظام «آي أو إس 12» استخدام الملمح عبر أجهزة «آي فون» و«آي باد» عن طريق إضافته إلى «مركز التحكم» Control Center بدلاً من استخدامه عن طريق «الكاميرا». لذلك، إذا كنت من مستخدمي نظام «آي أو إس 12»، وسبق لك إضافة الملمح إلى مركز التحكم في جهازك، فإنه يمكنك استخدامه عبر التوجه إلى «مركز التحكم» Control Center عن طريق التمرير إلى الأسفل من أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، إذا كنت تستخدم هواتف iPhone X وأجهزة «آي باد».

أما إذا كنت تستخدم الأجهزة العاملة بنظام «آي إو إس 12»، فإنه يمكنك التوجه إلى نهاية الشاشة، ثم مرر إصبعك إلى الأعلى للوصول إلى «مركز التحكم».

مرر حتى تصل إلى ملمح «مسح رمز الاستجابة السريعة» QR scanner، ثم انقر فوق أيقونته، ثم ابدأ مسح الأكواد لتصل إلى الروابط التي ترغب فيها.

إخفاء الحالة في تطبيق «واتس أب»

إذا كنت من مستخدمي تطبيق «واتس أب» عبر هواتف «أندرويد»، فإنه يمكنك إخفاء استخدامك للتطبيق من خلال فتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سماعة هاتف خضراء.

توجه بعد ذلك إلى أعلى يمين الشاشة، ثم انقر فوق أيقونة «مزيد» التي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك، وانقر فوق خيار «الإعدادات» settings.

انقر بعد ذلك فوق الخيار الأول في قائمة «الإعدادات» الخاص بـ«الحساب» account، ثم انقر فوق قائمة «الخصوصية» privacy في النافذة الجديدة التي ستظهر أمامك.

ابحث داخل نافذة «الخصوصية» عن خيار «الحالة» status، ثم انقر فوقه، وستظهر أمامك نافذ جديدة تضم ثلاثة خيارات، وهنا انقر فوق الخيار الأوسط الخاص بـ«جميع جهات الاتصال ما عدا»my contacts except.

ستظهر أمامك قائمة «جهات الاتصال»، وهنا اختر الجهة التي لا ترغب في إطلاعها على كونك نشطاً عبر تطبيق «واتس أب» وانقر فوقها، ثم أكد هذه الخطوة.