«كانون» تطلق كاميرا جديدة بدقة 4K

المصدر: طوكيو ــ د.ب.أ

أطلقت شركة «كانون» اليابانية الكاميرا Powershot SX740 HS الجديدة، التي تمتاز بـ«زووم» بصري يصل إلى 40x، إضافة إلى إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K (3840x2160 بيكسل)، مع التقاط الصور المتتابعة بسرعة تصل إلى 10 صور في الثانية.

وأوضحت الشركة أن دقة وضوح مستشعر الكاميرا المدمجة تبلغ 20.3 ميغابيكسل، كما تضم باقة التجهيزات التقنية وظيفة التعرف إلى الوجه، وتثبيت الصورة، أو وضع صور «البورتريه»، في ما يمكن للمصور الاستعانة بالشاشة القابلة للطي 180 درجة أثناء التصوير. وتتيح كاميرا «كانون» الجديدة إمكانية نقل الصور إلى الهواتف الذكية لاسلكياً.

وأعلنت الشركة عن توافر كاميراتها الجديدة باللونين الأسود والفضي، إلا أنه لم تفصح بعد عن أسعارها في أسواق المنطقة العربية.