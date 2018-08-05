«ابتكار لنظم البطاقات» تحصل على شهادة (SAS)

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «ابتكار لنظم البطاقات»، وهي وحدة أعمال تابعة لمجموعة «اتصالات»، عن حصول مركز الإنتاج المتقدم، التابع لها، في إمارة عجمان، على شهادة نظام الاعتماد الأمني Security Accreditation Scheme (SAS) الصادرة من «الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة» (GSM Association)، لتكون بذلك ضمن 30 شركة حول العالم حصلت على هذه الشهادة.

ويُعد هذا الاعتماد الأمني أحد أكثر معايير حماية البيانات والأمان تطوراً في مجال البطاقات الذكية على مستوى العالم، الأمر الذي يعد بمثابة تأكيد على ريادة مركز «ابتكار» بمنطقة الشرق الأوسط في هذه الصناعة، علاوةً على كفاءة عمل المركز والمنتجات التي قدمها، ذات الجودة العالية. وقال المدير العام للوحدة، راشد النقبي: «تتمثل أهمية الشهادة في كونها تأكيداً على استمرارنا في الالتزام بأعلى المعايير العالمية في مجال التأمين وحماية بيانات البطاقات الذكية».