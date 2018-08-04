«يوتيوب» تطلق وظيفة Dark Theme لأجهزة «أندرويد»

المصدر: برلين ــ د.ب.أ

أشارت بوابة التقنيات «9to5google.com» إلى إطلاق خدمة «يوتيوب» وظيفة Dark Theme للأجهزة المحمولة المزودة بنظام تشغيل «أندرويد»، التي تعمل على تحويل الخلفية البيضاء لمنصة الفيديو إلى لون رمادي داكن.

وطرحت الشركة هذه الوظيفة بالفعل لإصدار سطح المكتب خلال ربيع 2017، كما ظهرت في تطبيق «يوتيوب» المخصص لأجهزة «أبل» المحمولة في ربيع 2018، إلا أنه سيتم طرحها تدريجياً خلال الأيام المقبلة لأصحاب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية المزودة بنظام «أندرويد».

وبعد تحديث تطبيق «يوتيوب» لأجهزة «أندرويد»، فإنه يتحول تلقائياً إلى وضع Dark Theme، ويخطر المستخدم بالوظيفة الجديدة عن طريق الإشعارات، كما يمكن للمستخدم تفعيل هذه الوظيفة وتعطيلها في قائمة الإعدادات تحت بند «عام».

وعند تفعيل وظيفة Dark Theme، يتم استبدال الخلفية البيضاء باللون الرمادي الداكن، وبالتالي تصبح أكثر ملاءمة للعين عند مشاهدة مقاطع الفيديو ليلاً.