المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تغيير جودة الصوت في Voice Memos لأجهزة iOS

يمكن لمستخدمي تطبيق المذكرات الصوتية Voice Memos في نظام التشغيل iOS 12، تغيير مستوى جودة الصوت، حيث يترك التطبيق الفرصة للمستخدم للاختيار بين مستويين من مستويات الجودة، فإذا كنت من مستخدمي التطبيق مع نظام التشغيل iOS 12، ورغبت في تغيير مستوى جودة الصوت، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

- توجه إلى settings في الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي اللون ثم انقر فوقه.

- مرر داخل قائمة الإعدادات حتى تصل إلى تطبيق المذكرات الصوتية Voice Memos ثم انقر فوقه.

- ابحث داخل النافذة الجديدة التي ستظهر أمامك عن خيار: جودة ضغط الصوت Audio Compression Quality وانقر فوقه.

- ستجد أمامك خيارين، انقر فوق الخيار الأول AAC إذا كنت ترغب في جعل أحجام الملفات أصغر حجماً.

- أو انقر فوق الخيار الثاني الخاص بفك الضغط Uncompressed إذا أردت الاحتفاظ بحجم الملفات كبيراً من دون أي تغييرات.