المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إنشاء مجموعات جديدة في تطبيق iBooks

لا يعتبر تطبيق iBooks الموجود على هواتف «آي فون» مكاناً لتنظيم الكتب الإلكترونية التي يشتريها المستخدم عبر الهاتف فحسب، بل إنه يسمح للمستخدم أيضاً بتخزين الملفات بصيغة PDF، وبعض التنسيقات الأخرى. كما يعتبر طريقة ملائمة لوضع كل ملفات المستخدم المهمة في مكان واحد، يسهل الوصول إليه. إلا أن وجود عدد كبير من الملفات بالتطبيق، يجعل التنقل والعثور على الملفات أمراً صعباً. لذا من الأفضل أن يقوم المستخدم بتقسيم هذه الملفات إلى مجموعات ليعثر عليها بسهولة. والتطبيق يتيح هذه الميزة من خلال ملمح إنشاء المجموعات. فإذا كنت من مستخدمي هواتف iPhone 7 العاملة بنظام الشغيل (iOS 11.3)، يمكنك إنشاء المجموعات بالتطبيق عبر اتباع هذه الخطوات:

■انقر فوق تطبيق iBooks.

■توجه إلى أعلى النافذة الجديدة التي ظهرت أمامك، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لقسم All Books.

■مرر داخل النافذة التي ظهرت أمامك حتى تصل إلى خيار New Collection وانقر فوقه.

■سجل اسم للمجموعة ثم انقر فوق Done.

■إذا توجهت الآن إلى أعلى الشاشة الرئيسة للتطبيق ونقرت فوق Select أعلى يمين الشاشة ستتمكن من اختيار ونقل الملفات من التطبيق إلى المجموعة الجديدة التي أنشأتها.