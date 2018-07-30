المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تغيير امتداد الملفات في هواتف «أندرويد»

يحتاج مستخدمو هواتف «أندرويد» أحياناً إلى تغيير امتدادات بعض الملفات file extension في الجهاز، لكنهم يعزفون عن القيام بهذه المهمة، ظناً منهم أن الأمر ليس سهلاً. والحقيقة أن تنفيذ هذا الأمر سهل للغاية بمساعدة تطبيق «مدير الملفات»، لذلك، إذا كنت من مستخدمي هواتف «أندرويد»، فإنه يمكنك تغيير امتداد أحد الملفات عبر فتح برنامج «مدير الملفات» file manager الافتراضي الموجود بشكل مسبق على الجهاز، ثم التوجه إلى المكان الموجود به الملف الذي ترغب في تغيير امتداداه.

انقر نقرة مطولة فوق الملف لتحديده، ثم انقر فوق أيقونة القائمة التي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية في الأعلى.

من النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك، انقر فوق خيار «إعادة التسمية» Rename، ثم توجه إلى نهاية النافذة المنبثقة الخاصة بإعادة التسمية، ثم احذف الامتداد الحالي للملف وضع الامتداد الذي ترغب فيه.

انقر بعد ذلك فوق زر «موافقة» ok، واقرأ رسالة التأكيد التي ستظهر أمامك، ثم انقر فوق زر «موافقة» ok لو قبلت ما بها.