مجلة «كونكت»: مشكلات WLAN اللاسلكية سببها التداخل مع أجهزة أخرى

المصدر: شتوتغارت ــ د.ب.أ

أوردت مجلة «كونكت» الألمانية أن مشكلات شبكة WLAN اللاسلكية في المنزل قد ترجع إلى التداخل مع أجهزة منزلية أخرى، إذ تقوم أجهزة الميكروويف ووحدات الـ«ماوس» اللاسلكية بإنشاء موجات لاسلكية في نطاق الترددات التي يتم استعمالها بواسطة شبكة WLAN اللاسلكية. ونبهت المجلة إلى أنه لا يجوز تشغيل مثل هذه الأجهزة بالقرب من أجهزة الـ«راوتر» الخاصة بشبكة WLAN اللاسلكية.

وأوضحت أنه للتغلب على هذه المشكلة، فإن أجهزة الـ«راوتر» الحديثة تستخدم نطاق تردد ثانياً، إذ يمكن البث عبر تردد خمسة غيغاهرتز، إلى جانب نطاق التردد 2.4 غيغاهرتز المعتاد.

ولفتت إلى أن هذا النطاق يمتاز بأنه أقل استخداماً، وبالتالي فإنه أقل عرضة للتشويش، وإذا كان جهاز الـ«راوتر» يدعم التحويل التلقائي بين نطاقات التردد، فإنه ينبغي تفعيل هذه الوظيفة باستمرار.