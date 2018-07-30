«فايرفوكس 63» يوقف التشغيل التلقائي

المصدر: ماونتن فيو ــ د.ب.أ

أعلنت مؤسسة «موزيلا» الأميركية أن الإصدار رقم 63 الجديد من متصفحها الشهير «فايرفوكس» يتيح للمستخدم إيقاف محتويات الفيديو والصوت، التي يتم تشغيلها تلقائياً في مواقع الـ«ويب»، على غرار برامج تصفح أخرى مثل «غوغل كروم» و«أبل سفاري».

وعند استدعاء أحد مواقع الـ«ويب» التي تريد تشغيل مقاطع فيديو أو صوت تلقائياً، يظهر ملمح أسفل شريط العنوان مباشرة، وهنا يتمكن المستخدم من الاختيار بين «السماح بالتشغيل التلقائي» Allow Autoplay أو «منع التشغيل التلقائي» Don’t Allow، ومن خلال وضع علامة تحديد إضافية، يقرر المستخدم ما إذا كان ينبغي لمتصفح «فايرفوكس» تذكر هذا الإجراء لموقع الـ«ويب» المعني.

ومن المتوقع أن تؤدي الميزة الجديدة إلى إزعاج مواقع الـ«ويب» التي ترحب بزوارها من خلال محتويات فيديو أو صوت يتم تشغيلها تلقائياً، ويعمل التشغيل التلقائي على زيادة أعداد مقاطع الفيديو الترويجية، وبالتالي زيادة الإيرادات.