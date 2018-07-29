المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استخدام «سفاري» لرؤية نسخة الحاسب من مواقع الويب

تقوم معظم مواقع الويب حالياً بإنشاء نسخة من المحتوى لتناسب شاشة الهواتف. إلا أن موقع الويب قد يحتوى على أزرار أو ملامح لا يحتوي عليها إصدار الهاتف الخاص به. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» العاملة بنظام التشغيل (11.3)، فيمكنك اتباع الخطوات الآتية لاستخدام متصفح «سفاري» لزيارة النسخة الخاصة بالحواسب من المواقع المختلفة:

■افتح متصفح «سفاري» على الهاتف.

■انتقل إلى الموقع الذي ترغب في مشاهدة نسخة الحاسب منه.

■توجه إلى نهاية الشاشة، وانقر فوق Share.

■مرر بإصبعك باتجاه اليمين وانقر فوق Request Desktop Site

■لاحظ أن بعض المواقع قد لا تستجيب لهذا الأمر بحكم محدودية pixel limitation في الشاشات الصغيرة. لذا حاول أن تقوم بتدوير هاتفك إلى landscape.

■حاول أيضاً تجربة المتصفحات الأخرى مثل «كروم» أو «فايرفوكس» و«أيدج»، فقد تكون النتائج أفضل.