برامج الصيانة.. أفضل وسيلة للتحقق من أقراص الحالة الساكنة

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

أفادت مجلة «كمبيوتر بيلد» الألمانية، بأن وحدات الذاكرة في أقراص الحالة الساكنة «إس إس دي» SSD ليست مصممة لعمليات كتابة البيانات وإزالتها إلى ما لا نهاية، ولذلك يتعين على المستخدم أن يراقب «الحالة الصحية» لأقراص «إس إس دي»، حتى لا يتفاجأ بفقدان البيانات في أسوأ الحالات.

وأكدت المجلة أن أفضل وسيلة لتحقق المستخدم من حالة أقراص الحالة الساكنة، هي استعمال برامج الصيانة من الشركة المنتجة لأقراص «إس إس دي» نفسها، حيث تمتاز هذه البرامج بأنها مناسبة تماماً لتلك النوعية من الأقراص وتوفر المزيد من الوظائف الأخرى مثل إتاحة مساحة التخزين أو تحديث «الفيرموير» للأقراص، على العكس من أدوات الصيانة الشاملة. ومع ذلك، شدّدت المجلة الألمانية على ضرورة أن يقوم المستخدم بإجراء عمليات النسخ الاحتياطي للبيانات بصورة منتظمة، حتى مع استعمال برنامج الصيانة من الشركة المنتجة، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن تتم عمليات النسخ الاحتياطي على أقراص صلبة تقليدية ذات أقراص مغناطيسية دوارة.