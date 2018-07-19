«سونوس» تجبر المستخدم على إنشاء حساب إلكتروني

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكرت بوابة التقنيات «هايزه أونلاين» الألمانية، أنه يتعين على أصحاب الأنظمة الصوتية متعددة الغرف من شركة «سونوس» الأميركية، إنشاء حساب إلكتروني لمواصلة استعمال الأنظمة الصوتية ولتثبيت التحديثات الجديدة.

وأكدت البوابة أن المستخدم أصبح مطالباً بالفعل بإنشاء حساب إلكتروني بعد تحديث تطبيق التحكم Sonos Controller، مشيرة إلى أن ذلك يسري على أصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظامَي التشغيل «آي أو إس» و«أندرويد».

من جهتها، أفادت «سونوس» على مواقع الدعم الخاصة بها، بأن الحساب الإلكتروني سيكون أحد الشروط الأساسية لاستعمال أنظمتها الصوتية. لكن تعليقات كثيرة ظهرت في متاجر التطبيقات ترفض إجبار المستخدم على إنشاء حساب إلكتروني، خشية أن تكون هذه الحسابات وسيلة لجمع المعلومات عن المستخدمين.