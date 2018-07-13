المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إضافة Microsoft Translator إلى «سفاري»

يحتاج المستخدمون الذين يفضّلون تصفّح الأخبار والقصص عبر الـ«ويب» إلى ترجمة محتوى الصفحات التي يتصفّحونها. ومن الأدوات المميزة في الترجمة الامتداد المعروف باسم Microsoft Translator الذي يمكن للمستخدم إلحاقه بمتصفّحه المفضل. فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، فإنك تستطيع إضافة Microsoft Translator إلى متصفح «سفاري» لمساعدتك في الترجمة باتباع التالي:

حمّل تطبيق Microsoft Translator على جهاز «آي فون» أو «آي باد»، ثم افتح متصفح «سفاري»، وانقر بعد ذلك «زر المشاركة» share button، ومن ثم توجّه إلى نهاية نافذة المشاركة ومرّر الأيقونات الخاصة بالإجراءات والأنشطة إلى اليسار، حتى تصل إلى زر «المزيد»، وعندها حرك المؤشر المجاور للتطبيق إلى وضع التشغيل، ثم انقر زر «تم» done في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، كما يمكنك سحب التطبيق إلى أعلى النافذة للوصول إليه بشكل سهل.