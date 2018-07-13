«موزيلا» تُتيح اختبار وظائف «فايرفوكس» الجديدة على الهواتف الذكية

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أفادت مؤسسة «موزيلا» بأنه يمكن للمستخدم اختبار الوظائف التجريبية لمتصفح «فايرفوكس»، على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، على غرار ما يتم في نسخة سطح المكتب من المتصفح الشهير.

وأوضحت المؤسسة الأميركية أن أول وظيفة يمكن تجريبها على الهواتف الذكية المزودة بنظام تشغيل «غوغل أندرويد» تعرف باسم «الملاحظات» Notes، غير أن المؤسسة أشارت إلى أن هذه الوظيفة تحتاج إلى حساب «فايرفوكس» وحساب «فايرفوكس Sync»، وبعد ذلك يتم استخدام وتحديث الملاحظات على العديد من الأجهزة.

وأكدت «موزيلا» أنها تضمن تشفير البيانات من البداية إلى النهاية، للحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات، لافتة إلى أن هناك وظيفة أخرى يمكن اختبارها على أجهزة شركة «أبل» الجوالة تعرف باسم Lockbox، وهي عبارة عن تأمين لكلمة المرور.

وبينت المؤسسة أن هذه الميزة ستقتصر في البداية على البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية فقط.