قاعدة شحن لاسلكية للهواتف الذكية

المصدر: لوس أنجلوس ــ د.ب.أ

أطلقت شركة «بلكين» قاعدة الشحن اللاسلكي Boost Up لشحن الهواتف الذكية والأجهزة الجوالة الأخرى بقدرة 10 واط، مشيرة إلى أن قواعد الشحن اللاسلكية الشائعة حالياً تعمل بقدرة خمسة واط فقط.

وقالت الشركة الأميركية إن قاعدة الشحن اللاسلكية الجديدة تتوافر كجهاز قائم أو كلوحة لوضع الأجهزة الجوالة عليها.

وأضافت أن قاعدة Boost Up الجديدة تعمل بصورة أسرع من قواعد الشحن اللاسلكية الشائعة، فضلاً عن أنها تدعم الأجهزة المتوافقة معها، والمزودة بغطاء حماية بسُمك يصل إلى ثلاثة ميليمترات.

ولفتت الشركة إلى أن سعر قاعدة الشحن اللاسلكيةBoost Up يبدأ من نحو 60 دولاراً أميركياً.