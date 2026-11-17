اتخذت ولاية كاليفورنيا الأميركية إجراءات قانونية ضد شركة "أوبن إيه آي" المطورة لتطبيق "شات جي بي تي"، على خلفية هجمات قرصنة غير مصرح بها نفذها الذكاء الاصطناعي التابع لها.

وفي دعوى قضائية رُفعت أمس الاثنين، اتهم المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، شركة أوبن إيه آي بتضليل الجمهور وتعريضه للخطر، من خلال تطوير واختبار نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي عن علم، من دون توفير إجراءات الحماية وأنظمة المراقبة اللازمة لضمان حماية الجمهور على النحو الكافي.

وتتهم الولاية الشركة بممارسة منافسة غير عادلة، نتيجة إخلالها بواجبها في اتخاذ التدابير اللازمة للحماية. ويقع المقر الرئيسي لشركة "أوبن إيه آي" في مدينة سان فرانسيسكو، المركز التكنولوجي بولاية كاليفورنيا.

وأثارت تصرفات غير مصرح بها نفذتها أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التابعة لأوبن إيه آي، مراراً خلال الأشهر الماضية، نقاشات بشأن المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا.