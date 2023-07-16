"تويتر" تعلن إطلاق برنامج مشاركة أرباح الإعلانات

أفاد عدد من صناع المحتوى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بحصولهم على أرباح مالية بلغت 100 ألف دولار، وآخرين 37 ألف دولار، كعائدات إعلانات بدأت الشركة بتطبيقها.

واعتبر مغردون أن بدء شركة "تويتر" دفع أرباح للمستخدمين، سيعيد لها الزخم المفقود بعد قرارات مالكها إيلون ماسك.

وأعلن الحساب الرسمي لـ"تويتر"، الخميس الماضي، عن إطلاق برنامج مشاركة أرباح الإعلانات، الذي سيمنح كل صانع محتوى في المنصة حصة من عائدات الإعلانات الموجودة على تغريداته.

وأكد الموقع أنه أنهى تعميم الخدمة وإطلاقها على نطاق أوسع في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك في إطار سعيهم لمساعدة المستخدمين في تحقيق الربح بشكل مباشر من المنصة.

وحددت المنصة 3 شروط ليكون الحساب جاهزاً للحصول على الأرباح، أولها الاشتراك في خدمة "تويتر" بلو، وثانيها حصول تغريداته على 5 ملايين ظهور شهري خلال آخر 3 أشهر، والثالث أن يجتاز عملية التحقق التي يجريها موظفو المنصة على الحسابات المتقدمة للخدمة.

بدوره أكد مالك المنصة، ماسك، في تغريدة له أن العائدات ستحسب منذ إعلانه عن نيته إطلاق الخدمة في فبراير الماضي.

وأوضح ماسك أنه سيخضع للتدقيق بحيث يدفع مقابل عدد الإعلانات المعروضة لمستخدمين حقيقيين تحققت منهم المنصة، حتى لا يتم التلاعب باستخدام الحسابات الوهمية المنتشرة عليها.

وجاءت خطوة "تويتر" بعد إطلاق تطبيق "ثريدز" للتدوينات الصغيرة، في 5 يوليو، وهو ما أغضب الشركة وجعلها تهدد بمقاضاة "ميتا"، التي استخدمت خدمات شبيهة بالموقع الأزرق في المنصة الجديدة.