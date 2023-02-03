"تويتر" يغلق الوصول المجاني لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة به

تتعرض الخدمات المجانية التي تعتمد على أدوات برمجيات "تويتر" للتهديد بفقدان أسباب بقائها بعد أن قالت الخدمة عبر الإنترنت إنها ستوفر فقط وصولا بمقابل مادي إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها اعتبارا من 9 فبراير الجاري.

ولطالما تمكن المطورون من الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصة دون مقابل، على الأقل في نطاق محدود، بينما يكلف التكامل الأعمق أموالا.

وفي تغريدات أمس، لم يقدم موقع تويتر في البداية أي تفاصيل حول نموذج التسعير المستقبلي، لكنه أوقف فقط إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات خلال الأسبوع المقبل.

وجاء في تغريدة صباح أمس: "بدءا من 9 فبراير، لن ندعم الوصول المجاني إلى واجهة برمجة تطبيقات تويتر، وسيتوفر للإصدارين 2 و 1ر1 بدلا من ذلك طبقة أساسية مدفوعة".

ومن خلال الوصول إلى الواجهة، تم تطوير نظام من التطبيقات والخدمات المفيدة خلال السنوات الأخيرة. وعلى سبيل المثال، يتم أخذ لقطات شاشة للتغريدات، مما يجعل قراءة سلاسل من عدة منشورات أسهل، أو جمع التغريدات التي تم حذفها لاحقا.

وقد يعني فرض تويتر رسوما للوصول إلى واجهاته أن الخدمات ستحتاج إلى طلب أموال من المستخدمين. وتعتبر نماذج الأعمال هذه صعبة لأن الرغبة في الدفع عبر الإنترنت منخفضة نوعا ما.