نصائح مهمة لحماية تطبيقات التعارف والتواصل الإجتماعي من الاختراقات الإلكترونية

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

تشهد تطبيقات التواصل الاجتماعي والتعارف عبر منصات الهواتف الذكية إقبالا متزايد من المستخدمين من مختلف الجنسيات، مع الاعتماد على تلك التطبيقات كأداة مهمة في التواصل مع الأصدقاء وزملاء العمل ولا سيما في ظل المتغيرات التي فرضتها جائحة "كورونا"، ما رفع بدوره من تهديدات هجمات اختراقات الخصوصية الإلكترونية على تلك التطبيقات بمختلف أنواعها.

وتطلب العديد من هذه التطبيقات من المستخدمين تسجيل حساباتهم من خلال صفحاتهم، وتملأ ملفًا تعريفيًا شخصيًا تلقائيًا بالصور والمعلومات الشخصية المأخوذة من تلك الصفحات، مثل مكان العمل أو الدراسة. وتسهّل هذه البيانات على قراصنة الانترنت فرص العثور على المستخدمين والكشف عن معلوماتهم.

وتتسم البيانات المخزنة في الملفات التعريفية ضمن تلك التطبيقات بالحساسية، ما يجعلها شديدة الجاذبية لمجرمي الإنترنت. وقد أدى ذلك إلى زيادة حرص تلك التطبيقات على حماية بيانات المستخدمين الشخصية وزيادة بروتوكولات التشفير الخاصة بها وبدأت تولي خصوصية المستخدمين مزيدًا من الاهتمام، ولكن المشكلة تتزايد مع التطور المستمر لتهديدات الاختراقات وأساليبها.

ودعت دراسة لمؤسسة "كاسبرسكي" الدولية للأمن الإلكتروني، إلى ضرورة اتباع عدد من النصائح المهمة لحماية تطبيقات التعارف والتواصل من اختراقات الخصوصية ومواجهة تهديدات الهجمات الالكترونية، ومن أبرزها:

• لا تربط حساب Instagram (أو حسابات الوسائط الاجتماعية الأخرى) بملفك الشخصي في تطبيق التعارف، لتفادي انكشاف الكثير من المعلومات عنك والتي يحتمل أن تكون قابلة للاستغلال. حتى إذا كنت قد ضبطت إعدادات الخصوصية والأمن في Instagram، تبقى مخاطر ربط الحسابات معًا أكبر من المنافع.

• لا تشارك رقم هاتفك أو تفاصيل تطبيقات التراسل الأخرى، إلى أن تطمئن إلى هوية الشخص الذي تتواصل معه.، عندما تستعد للانتقال إلى تطبيق تراسل آخر، احرص على إعداده للحفاظ على أمن معلوماتك الخاصة.

• قد يحاول مجرمو الإنترنت سرقة بعض بياناتك الخاصة، لذا كن حذرًا إذا طلب منك شخص تثبيت تطبيق على هاتفك، أو زيارة موقع ويب معين، أو بدء طرح أسئلة من قبيل معلمك المفضل أو حيوانك الأليف الأول، وهي من أبرز الأسئلة المستخدمة ضمن طرق تأمين الخدمات الإلكترونية. أما التطبيق فقد يكون خبيثًا، وموقع الويب قد يكون صفحة تصيّد، ويمكن أن تساعد الإجابات عن تلك الأسئلة في سرقة أموالك أو هويتك.

• توخَّ الحذر من روبوتات الإنترنت التي قد تحاول دفعك للكشف عن بياناتك وتسهيل الوصول إلى أموالك. فإذا انتابك شعور مضحك بشأن الدردشة، وإذا كانت ردود الطرف الآخر لا تتطابق تمامًا مع أسئلتك، عليك أن تفترض أنك تتحدث مع روبوت.

• حاول، ما أمكن، تغيير إعداداتك داخل التطبيق بحيث يكشف فقط عن ملفك الشخصي للأشخاص الذين جرى التوفيق بينك وبينهم. بهذه الطريقة، لن يتمكن الآخرون من رؤية بياناتك؛ فتضييق الرؤية وحصرها في عدد محدود من الأشخاص يقلّل من احتمالات وصول معلومات ملفك الشخصي إلى الأيدي الخطأ.