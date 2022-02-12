تحذير خطير لمستخدمي أندرويد .. تطبيق مزيف يسرق بياناتكم المهمة

المصدر: عواصم - متابعات

حذر خبراء أمنيون من أن حملة برمجيات خبيثة جديدة تستهدف مستخدمي هواتف "أندرويد" في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم من إحدى شركات الشحن والتوصيل العملاقة، ويرسلون رسالة نصية إلى الضحايا مع عنوان URL إلى موقع يطلب منهم تنزيل تطبيق مزيف للشركة.

وقالت "روسيا اليوم" نقلاً عن "إكسبريس" إنه بمجرد التثبيت يكون التطبيق الضار قادرا على سرقة تفاصيل تسجيل الدخول للمنصات المصرفية وسرقة البيانات المهمة، وإذا حصل المحتالون على معلومات تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فسيكونون قادرين على إفراغ الحسابات المصرفية لأي مستخدم "أندرويد" مستهدف يقع في الفخ.

و قال خبراء في مجال الجرائم الإلكترونية أنه للحفاظ على سلامتك وأموالك لا تقم بتنزيل تطبيقات من مصادر غير معروفة، وكن حذرا من الرسائل التي تتلقاها فجأة والتي تدعي أنها من شركة ذات اسم كبير تطلب منك الرد بشكل عاجل، وإذا لم تكن متأكدا من أي رسالة نصية تتلقاها، فيمكنك ببساطة التوجه إلى الموقع الرسمي للشركة المعنية، والاتصال بهم مباشرة واسألهم عن الرسالة التي وصلتك.