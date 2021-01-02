«هواوي» ترفع ألعاب «تينسنت» من منصتها للتطبيقات

المصدر: بكين - د.ب.أ

رفعت شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية للإلكترونيات ألعاب شركة «تينسنت» القابضة من منصة التطبيقات الخاصة بها على الإنترنت، في ظل الخلاف القائم بشأن التعاون بين العملاقين الصينيين. وذكرت «هواوي»، في بيان رسمي على منصتها لتطبيقات الألعاب، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن قامت «تينسنت» بـ«تغيير كبير» يوم 31 ديسمبر، بشأن طريقة تعامل الشركتين معاً، دون الاستطراد بشأن طبيعة هذا التغيير. وفي حين أن معظم الهواتف الذكية في الصين تعمل بنظام تشغيل «أندرويد»، من شركة «غوغل» الأميركية العملاقة، إلا أن منصة «بلاي ستور» الخاصة بشركة «غوغل» لا تتوافر في الصين، وبالتالي يتم بيع التطبيقات الإلكترونية من خلال المصنعين الأصليين وأطراف أخرى. وذكرت «هواوي» أن قرارها صدر بعد تقييم من فريقها القانوني، ويستند إلى أن شركة «تينسنت» طلبت، بشكل أحادي، وقف التعاون بين الجانبين، حسبما أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.