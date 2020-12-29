«توب تون» الصينية تطرح كمبيوتر صغيراً لعشاق الألعاب

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «توب تون» الصينية عن إطلاق كمبيوتر صغير جديد لعشاق الألعاب، يزخر بمعالجات Core i5 أو Core i7 أو Core i9 من «إنتل» مع بطاقة الرسوميات RTX 2060 من «إنفيديا».

واعتماداً على موديل الكمبيوتر الصغير، فإنه يتم تزويده بذاكرة وصول عشوائي DDR4-RAM بسعة تصل إلى 64 غيغابايت في فتحتين، مع دعم تركيب أقراص الحالة الساكنة بسعة تخزينية تصل إلى 2 تيرابايت، فضلاً عن إمكانية تركيب اثنين من الأقراص الصلبة الإضافية قياس 2.5 بوصة.

ويتم توصيل الشاشة بالكمبيوتر الصغير عن طريق منفذ «HDMI 2.0»، ومنفذ «DisplayPort»، ومخرج «DVI»، وبالتالي، فإنه يمكن للمستخدم توصيل ما يصل إلى أربع شاشات بدقة وضوح «4K» وبمعدل تنشيط صورة 60 هرتز، مع توافر منفذ «إيثرنت»، ووحدة «واي فاي» وأربعة منافذ USB 3.0.