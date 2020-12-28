التعرف إلى ازدحام الأماكن باستخدام «خرائط غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يزخر تطبيق «خرائط غوغل» Google Maps بميزات عدة، غير التنقل واتجاهات الوصول للأماكن بسهولة. ومن ذلك مثلاً التعرف إلى مدى الزحام الذي قد يصادفه المرء في مكان ما، إذا أراد التوجه إليه، لتجنب لحظات الزحام وزيارة المكان في وقت آخر أكثر راحة وأقل إزعاجاً كما هي الحال في أماكن التسوق والمراكز التجارية. لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق «خرائط غوغل»، فإنه يمكنك تجربة هذه الميزة بعد، من خلال فتح التطبيق على هاتفك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل خريطة تضم مجموعة مسارات.

ابحث عن المكان الذي ترغب في زيارته عبر حقل «البحث» في التطبيق، أو حاول الوصول إليه عبر الخريطة، ثم انقر فوق اسم المكان الذي تريده في المستطيل الأبيض في نهاية الشاشة.

مرر للأسفل حتى تصل إلى القسم الخاص بـ«ساعات الرواج» Popular Times، وستجد رصداً لأبرز أيام الزحام، وستلاحظ ظهور رسم بياني لأوقات الذروة في اليوم الذي تبحث عنه، وبجوار أيقونة الساعة معلومات عن الوقت الذي يمضيه الزائرون لهذ المكان عادة في الداخل.