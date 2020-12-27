«إميلاب» تطلق ساعة ذكية بفترة تشغيل حتى 15 يوماً

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت «شركة إميلاب الصينية» النقاب عن ساعتها الذكية «KW66»، التي تأتي مع 160 كيلوبايت من ذاكرة الوصول العشوائي، فيما تبلغ سعة ذاكرة «فلاش» المدمجة 128 ميغابايت. وتأتي الساعة الجديدة بشاشة حساسة للمس، قياس 1.28 بوصة. ويتم إنشاء الاتصال بالهاتف الذكي عبر تقنية «Bluetooth 5.0»، فيما تشتمل الساعة على مستشعر للخطوات، مع إمكانية تسجيل معدل ضربات القلب، وقياس ضغط الدم، وتسجيل الوحدات الرياضية، ومراقبة جودة النوم.

أما البطارية، فهي سعة 340 مللي أمبير/‏‏‏ ساعة، وتعمل حتى 30 يوماً في وضع الاستعداد، و15 يوماً مع الاستخدام اليومي، مع إمكانية التحكم في تشغيل الموسيقى على الهاتف الذكي.