قياس تشبّع الدم بالأوكسجين في هواتف «سامسونغ»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعرف مستوى تشبع الدم بالأوكسجين Oxygen Saturation اختصاراً باسم «SpO2»، ويمكن قياس هذا المستوى عبر عدد كبير من هواتف «سامسونغ»، من خلال سلسلة من أجهزة الاستشعار الموجودة في ظهر الهاتف، التي تراقب انبعاث وامتصاص موجات الضوء عبر الأوعية الدموية في أطراف الأصابع، وعلى الرغم من أن «سامسونغ» أزالت هذا الملمح من هواتفها الحديثة، فإنه لايزال موجوداً في بعض الهواتف الأقدم، لذلك إذا كنت من مستخدمي الهواتف التي توفر تلك الميزة، مثل هواتف: «Galaxy S10» ، «Galaxy S5»، «Note 4»، «Note 9» فإن بمقدورك قياس مستوى تشبع دمك بالأوكسجين من خلال فتح تطبيق «الصحة» Samsung Health في هاتفك أولاً.

انقر فوق تبويب: «إدارة العناصر» Manage Items ثم فعّل ملمح «التشبع بالأوكسجين» Oxygen Saturation.

عد مرة أخرى إلى الشاشة الرئيسة للتطبيق، ثم انقر فوق خيار: «القياس» Measure المجاور لـ«التشبع بالأكسجين» Oxygen Saturation.

ضع إصبعك على حساس التشبع بالأوكسجين خلف الهاتف، وابقَ ثابتاً أثناء عملية القياس، وسيخبرك الهاتف بوقت إزالة إصبعك عن الحساس، وسيُظهر لك الهاتف نسبة تشبع دمك بالأوكسجين، كما سيظهر لك معدل ضربات القلب لكل دقيقة.